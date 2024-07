Itatiaia divulga calendário de vacinação antirrábica na cidade. - Foto: Divulgação/ Sonita Palmer

Itatiaia divulga calendário de vacinação antirrábica na cidade.Foto: Divulgação/ Sonita Palmer

Publicado 01/07/2024 16:53

Itatiaia - O calendário de vacinação antirrábica em Itatiaia (RJ) foi divulgado nesta segunda-feira (1). De acordo com o cronograma, os primeiros atendimentos acontecerão nesta segunda no bairro Jararaca. O documento foi divulgado pela Coordenadoria de Vigilância Ambiental da cidade. O horário será sempre a partir das 9h.

Nesta terça-feira, dia 2 de julho, a imunização vai acontecer na Vila Niterói. No dias 3 e 4 de julho, a vacinação antirrábica vai acontecer na Vila Esperança, na sexta, dia 5 de julho, serão imunizados cães e gatos do bairro Nhagapi, no entorno do Posto Fiscal e nos dias 8 e 9 de julho, no bairro Country Club.

Na próxima semana, no dia 10 de julho, a campanha chega ao Jardim Lugano, na quinta-feira, 11 de julho, ao bairro Benfica e na sexta, dia 12, no Nova Conquista. Nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de julho, a vacinação continuará nos bairros Marechal Jardim, Jardim Manchete, Fazenda da Serra, Jardim das Rosas e Vale dos Reis, respectivamente.

A vacinação em postos volantes vai acontecer ainda nos dias 22 e 23, no Vale do Ermitão, 24, no bairro Bela Vista, e 25 de julho, no África I. Segundo a Coordenadoria de Vigilância Ambiental, em agosto a vacinação antirrábica vai continuar acontecendo em postos fixos, na Vila Odete, Vila Paraíso, Vila Maia e Jardim Paineiras.