Publicado 09/07/2024 23:20

Itatiaia – O workshop de capacitação do Programa Calçada Acessível começou na segunda-feira (8) e termina nesta terça-feira (9). O evento aconteceu no Teatro Municipal Oswaldo Motta, no Centro, das 9h às 17h.



O objetivo é capacitar os gestores do município sobre o tema para promover a criação de legislações municipais efetivas. Os conselhos de Itatiaia, que representam as pessoas com necessidades especiais e os idosos da cidade e representantes das secretarias participaram do evento.



O programa está sendo desenvolvido com a parceria da Firjan para incentivar a aplicação de normas de acessibilidade, criação de rotas acessíveis seguras e pavimentação adequadas para o público em questão.

Para isso, a Secretaria de Planejamento vai criar um manual técnico de calçadas para servir como base e orientação para a cidade. A iniciativa já começou com uma visita à Penedo, para identificar os principais pontos que precisam de melhoria.