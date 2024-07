Publicado 11/07/2024 20:38

Itatiaia - Moradores do bairro Nova Conquista, em Itatiaia (RJ), poderão vacinar seus pets com a vacina antirrábica nesta sexta-feira (12). A ação faz parte da programação da imunização na cidade divulgada no início do mês de julho.

De acordo com os especialistas, a vacinação antirrábica é fundamental para a saúde pública e o bem-estar animal. A raiva é uma doença viral grave que afeta o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo humanos, e é quase sempre fatal após o início dos sintomas. A transmissão ocorre principalmente através da mordida de animais infectados, com cães sendo os principais transmissores em áreas urbanas.



Além da proteção individual, a vacinação antirrábica tem um impacto significativo na saúde pública. Programas de vacinação em massa ajudam a manter a raiva sob controle, evitando surtos e protegendo comunidades inteiras.



O horário da vacinação é a partir das 9h na parte alta do bairro Nova Conquista, em Itatiaia (RJ).