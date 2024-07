Publicado 16/07/2024 23:10

Itatiaia - O Centro de Integração Empresa Escola, em parceria com o Sine Itatiaia, vai realizar o cadastramento para diversas oportunidades de estágio e aprendizagem nesta quarta-feira (17), em Itatiaia (RJ).

A iniciativa tem como foco atingir a jovens com idade a partir de 16 anos que estejam matriculados no ensino médio, técnico ou superior. Segundo a prefeitura, um grande banco de dados está sendo criado. As vagas são definidas conforme a demanda do CIEE, facilitando a busca das empresas por novos profissionais e incentivando os jovens na procura pelo primeiro emprego.

A iniciativa será realizada no Sine da cidade, mesmo local da Secretaria de Emprego e Geração de Renda, na Avenida dos Expedicionários, número 575, no centro. Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer ao local entre as 10h e as 16h.