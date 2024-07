Publicado 23/07/2024 21:00

Itatiaia - Uma câmera de monitoramento do Parque Nacional do Itatiaia (PNI) registrou, na manhã desta terça-feira (23), a temperatura de -10,4ºC. De acordo com informações da direção da reserva, essa foi a menor temperatura já registrada por uma câmera de monitoramento.

Mas, com temperaturas cada vez mais baixas na estação mais fria do ano, esse tipo de registro será cada vez mais comum. Na última sexta-feira, dia 19 de julho, a reserva registrou -8,5ºC neste mesmo termômetro da parte alta.

As câmeras foram instaladas há dois anos para monitorar incêndios florestais e diminuir o tempo de ação no combate às queimadas. No entanto, por conta do equipamento, é possível acompanhar também as mudanças climáticas e as temperaturas negativas que são registradas no parque.