Publicado 19/07/2024 23:42

Itatiaia - O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) registrou a menor temperatura do Brasil na manhã desta sexta-feira (19). De acordo com o termômetro instalado na parte alta da reserva, a temperatura registrada foi de 8,5ºC.

Com o frio intenso, comum nessa época do ano, dois córregos amanheceram congelados a aproximadamente 2.400 metros de altitude.

Essa não foi a primeira vez em que o PNI registrou temperatura negativa. No dia 19 de junho, a reserva registrou - 11,8ºC no dia 19 de junho. A empresa WS Consultoria Climatológica, tem parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e é responsável pela estação meteorológica que realiza esses registros.



O Parque Nacional do Itatiaia foi fundado em 1937, é conhecido pelas belezas naturais e atrai diversos turistas, principalmente durante o inverno, pela grande expectativa de temperaturas negativas no interior do Rio de Janeiro.