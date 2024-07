Publicado 25/07/2024 20:31

Itatiaia - Uma convenção municipal será realizada na próxima segunda-feira, dia 29 de julho, em Itatiaia (RJ). A iniciativa é do diretório do MDB Itatiaia para oficializar a candidatura de Irineu Nogueira à reeleição.



O evento terá como pauta diversos assuntos partidários, como a homologação dos candidatos a vereadores, a aprovação das coligações partidárias para as eleições majoritárias e proporcionais, e a discussão sobre o número de candidatos na eleição proporcional.



Segundo Irineu Nogueira, a convenção é importante para reafirmar o compromisso com a transparência e responsabilidade na gestão pública, além de apresentar novas ideias para o crescimento de Itatiaia.



A programação do evento será dividida em dois momentos: a parte jurídica, que começará às 13h15, e uma comemoração a partir das 17h. O evento vai acontecer na Casa da Cultura, que fica na Rua Antônio Gomes de Macedo, 331, no Centro, a partir das 13h. Além do MDB, a coligação inclui os partidos Avante, Democracia Cristã, Novo e PRTB.