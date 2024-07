Corpo de sargento é velado neste momento em Itatiaia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/07/2024 22:48 | Atualizado 26/07/2024 22:54

Itatiaia - Vanderlei da Silva Pereira, sargento do 37º Batalhão da Polícia Militar de Resende, foi morto à tiros na noite desta quinta-feira (25), em Itatiaia (RJ). O crime aconteceu no pátio de um posto de gasolina que fica às margens da Via Dutra, na pista sentido São Paulo, próximo ao Posto Fiscal de Nhangapi.



Segundo imagens da câmera de segurança, cinco homens armados com fuzis desceram de um carro branco e atiraram contra o policial. Foram efetuados pelo menos 50 disparos e 25 atingiram o agente. Depois de atirarem, os suspeitos fugiram da cena do crime em alta velocidade e horas depois, o carro usado por eles foi encontrado abandonado e incendiado.



Uma equipe da perícia foi chamada para levantar informações que pudessem ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda (RJ). No local, foram apreendidas 108 munições, sendo a maior de parte de calibres 556 e 9 milímetros.



O sargento Vanderlei da Silva Pereira tinha 40 anos, estava na corporação desde abril de 2011 e fazia parte do 37º BPM (Resende). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.



Em nota a assessoria da Polícia Militar, informou que o agente estava de folga. O velório está marcado para 23h desta sexta-feira (26), em Itatiaia (RJ), e o enterro amanhã às 15h.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas a policia segue investigando. Até a publicação desta reportagem, ninguém foi preso e a gente segue acompanhando esse caso.