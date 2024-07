Publicado 29/07/2024 20:36

Itatiaia - Um motociclista foi morto a tiros na noite de sábado (27), em Itatiaia (RJ). O crime aconteceu na Rua Prefeito Assunção, no Centro.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram até o local para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegarem no endereço, os policiais avistaram um corpo caído no chão, sem vida e com perfurações.

Segundo informações passadas por populares, que estavam no local no momento em que tudo aconteceu, a vítima estava em sua motocicleta, descendo a passarela quando foi parado por um indivíduo não identificado, que sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes contra ele.

O jovem, de 25 anos, tentou correr, mas caiu mais a frente. Uma equipe da perícia foi até o local para levantar informações que pudessem ajudar a Polícia Civil nas investigações e em seguida o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

O crime foi registrado na delegacia de Itatiaia e até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.