Encontro de Motos é realizado nesta quinta em PenedoFoto: Divulgação/ Organização do Evento

Publicado 31/07/2024 13:11

Itatiaia - Entre esta quinta-feira (1) e o próximo domingo, dia 4 de agosto, Penedo, em Itatiaia (RJ), será o palco do Encontro Internacional de Motociclistas, atraindo milhares de motociclistas de várias partes do Brasil.

O evento, considerado um dos mais tradicionais do motociclismo no país, será realizado no Campo do Clube Finlândia, próximo ao City Park Hotel, na área central do distrito. São esperados motociclistas de diferentes regiões, além de entusiastas da música e das motocicletas.

A abertura está marcada para quinta-feira (01), às 18h, com entrada gratuita em todos os dias. A programação inclui apresentações de bandas de rock durante os quatro dias de festa. Os visitantes também poderão explorar uma exposição de motos e equipamentos, além de tendas com lojas especializadas em artigos para motociclistas, incluindo camisetas, acessórios, calçados e jaquetas. Haverá ainda uma praça de alimentação coberta, espaço para crianças e um estande da Penedo Riders.



Os participantes poderão admirar as motos, degustar lanches variados e cervejas artesanais da região, e aproveitar a música da Rádio Penedo Riders. Este ano, um grande pavilhão coberto abrigará as principais montadoras do país.