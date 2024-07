Publicado 30/07/2024 19:21

Itatiaia - Um homem foi preso com um veículo com registro de apropriação indébita, por volta das 20h de segunda-feira (29). O caso aconteceu enquanto a PRF realizava uma fiscalização de combate ao crime no km 324 da Dutra, sentido SP, em Itatiaia (RJ).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os agentes avistaram um veículo com placa de Pinheiral, realizaram uma consulta rápida no sistema e verificaram que havia um registro de Apropriação Indébita.

Com isso, foi dada ordem de parada, mas o condutor desobedeceu e acelerou o veículo. A equipe entrou na viatura e partiu em perseguição ao veículo, enviando alerta aos outros órgãos de segurança, tanto de SP qto do RJ, sobre o carro em fuga.

Com apoio de uma equipe da PMERJ, na altura do km 330 da Dutra, sentido SP, a equipe localizou o veículo abandonado em um posto de combustíveis.

Após colher informações com populares que estavam pelo local, localizaram o indivíduo no restaurante do próprio posto. Os policiais identificaram o homem, que tinha 31 anos. Questionado sobre o motivo da desobediência e fuga ele alegou que sabia que o veículo tinha registro de ocorrência e que pensou haver algum mandado de prisão contra ele, pois tem vários antecedentes e processo de estelionato sobre venda de veículos.

Diante dos fatos, ele foi detido por Apropriação Indébita e desobediência. A ocorrência apresentada na 99ª DP de Itatiaia para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo.