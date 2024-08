Publicado 07/08/2024 20:50

Itatiaia - O Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, em Itatiaia, realizou pela primeira vez a captação de órgãos para transplante nesta quarta-feira (7). Após seguir os protocolos necessários e em colaboração com a Organização de Procura de Órgãos (OPO), foram captados fígado, córneas e rins.

O doador, um homem de 43 anos, foi internado após sofrer um AVC hemorrágico e teve a morte encefálica confirmada na noite de terça-feira, 6 de agosto. A captação ocorreu no Centro Cirúrgico do hospital, e os órgãos serão destinados a pacientes compatíveis, conforme a ordem de prioridade estabelecida pela Central de Transplantes do Estado.



Daniel Passeri, superintendente do Hospital Municipal, destacou a importância da captação de órgãos, ressaltando que o processo representa uma oportunidade de esperança e renovação para muitas pessoas. “A doação de órgãos salva vidas e honra a generosidade dos doadores e suas famílias, que, mesmo em momentos de dor, optam por transformar sua tristeza em um ato de solidariedade e amor ao próximo”, afirmou Passeri.



O secretário de Saúde, Guilherme Amaral, elogiou a equipe de profissionais envolvidos, afirmando que o sucesso do procedimento é resultado do compromisso e dedicação de todos. “Agradecemos a todos os profissionais e, especialmente, à família do doador, que, em um momento tão difícil, permitiram que outras pessoas tivessem uma nova chance de viver”, completou Amaral.