Publicado 05/08/2024 20:02

Itatiaia - Um atropelamento em Itatiaia (RJ), deixou três mulheres, com idades de 63, 42 e 11 anos, feridas na noite de domingo (4). O incidente ocorreu na Rua Trinta e Dois, no bairro Jardim Itatiaia.



De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas. Após o atropelamento, o carro ainda colidiu com um veículo estacionado.



As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher mais velha foi levada para o Hospital de Itatiaia, enquanto a outra mulher e sua filha foram encaminhadas para o Hospital de Emergência de Resende.



Segundo a unidade médica, a criança sofreu uma fratura exposta no fêmur e precisou ser operada. Depois do acidente, o motorista, de 73 anos, foi encontrado em sua casa pelos policiais. Ele foi levado ao posto da PRF em Floriano, distrito de Barra Mansa (RJ), para realizar o teste do bafômetro, que indicou 0,60 mg/L de álcool no sangue.



Ele foi preso e vai responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O caso foi registrado na delegacia de Itatiaia.