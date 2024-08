Confira os candidatos a prefeito em Itatiaia (RJ) - Foto: Nelson Jr./TSE

Confira os candidatos a prefeito em Itatiaia (RJ)Foto: Nelson Jr./TSE

Publicado 22/08/2024 19:04 | Atualizado 22/08/2024 19:28

Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, 4 candidatos estão disputando o cargo para prefeito, em Itatiaia (RJ), e 240 para vereador.



A votação vai acontecer no dia 6 de outubro, até a data a lista pode sofrer alterações. Caso ocorra, esta reportagem será atualizada.



Confira abaixo a lista completa de candidatos a prefeito em 2024, de acordo com os dados coletados diretamente do site do TSE:

Nome: Dudu

Partido: SOLIDARIEDADE

Número de Urna: 77

Situação: Concorrendo

Nome: Irineu Nogueira

Partido: MDB



Número de Urna: 15

Situação: Concorrendo

Nome: Kaio do Diogo Balieiro

Partido: PL

Número de Urna: 22

Situação: Concorrendo



Nome: Ricarda Helena

Partido: PSOL

Número de Urna: 50

Situação: Concorrendo



Os candidatos classificados com situação "concorrendo" possuem candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento.