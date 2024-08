Publicado 15/08/2024 21:20

Itatiaia - Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (14), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Travessa Quitéria, numa localidade conhecida como Jambeiro I, em Penedo.

De acordo com informações da Polícia militar do 37º batalhão, os agentes foram até o endereço conferir uma denúncia de que um cabo, de folga do trabalho, estaria efetuando disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, os policiais fizeram buscas e encontraram uma cápsula deflagrada calibre 25.

Populares, que estavam no local no momento em que tudo aconteceu, apontaram a casa do suspeito. Ao realizarem a abordagem identificaram que o homem, de 57 anos, já havia se envolvido em uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no dia 13 de agosto.

Ao ser questionado, ele negou ter feito os disparos. A polícia então fez buscas na residência e encontrou uma pistola calibre 635 com seis munições calibre 25, uma pistola calibre 380 com dois carregadores, um revólver calibre 32 com três munições distintas e uma espingarda artesanal, além de 114 munições calibre 380 e um pote contendo 27 munições calibre 25. Com ele, foram encontrados um carregador de pistola calibre 635 com seis munições intactas calibre 25.



Ele e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Itatiaia. Ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, permanecendo preso em flagrante.