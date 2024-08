Motociclista bate na traseira de carreta e morre na Via Dutra, em Itatiaia - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 12/08/2024 20:10

Itatiaia - Um motociclista, de 38 anos, morreu depois de bater na traseira de uma carreta na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (12), na altura do km 329 da rodovia, próximo ao posto Fiscal de Nhangapi.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe foi chamada para atender o chamado e realizar o atendimento do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT). Além disso, a perícida da PCERJ, do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, também participou da coleta de informações do acidente.

Ao término da perícia, o corpo será levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda. Ainda segundo a PRF, a placa da moto era de São Paulo e o homem tem endereço em Indaiatuba (SP).

A morte do condutor foi registrada na delegacia de Itatiaia, para investigação.