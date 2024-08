Publicado 09/08/2024 17:34

Itatiaia - Polícia apreendeu arma de fogo e suspeitos conseguiram fugir na noite desta quinta-feira (8), em Itatiaia. O caso aconteceu na Rua Sete, no bairro Nova Conquista.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento pelo endereço quando teve a atenção voltada para dois suspeitos não identificados. Ao se aproximarem, os policiais perceberam que um deles segurava algo nas mãos, que aparentava se tratar de uma arma de fogo, mas ao perceberem a presença da viatura, os dois tentaram fugir para uma área de mata.

No momento da fuga, um dos indivíduos deixou cair no chão o que estava segurando. De imediato, a equipe começou a realizar buscas, na tentativa de localizar os dois suspeitos. Durante o mapeamento do local, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12 e um rádio transmissor.

Os suspeitos não foram localizados. Todo o material arrecadado foi conduzido para a delegacia de Itatiaia, onde foi apreendido.