Condutor é flagrado dirigindo embriagado na Via Dutra - Foto: Divulgação/PRF

Condutor é flagrado dirigindo embriagado na Via DutraFoto: Divulgação/PRF

Publicado 13/08/2024 20:13

Itatiaia - Um homem, de 47 anos, foi preso por volta das 20h desta segunda-feira (12), por dirigir embriagado. O caso aconteceu na altura do km 324 da Via Dutra, em Itatiaia (RJ).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 7ª DEL PRF, estava realizando uma fiscalização de trânsito com foco na ingestão de álcool e tempo de direção e descanso ("Lei do descanso do Caminhoneiro"), quando abordou um caminhão com placa do Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, ao solicitar que o motorista desembarcasse do veículo, os agentes perceberem um forte odor de álcool exalado no hálito do condutor, além de estar com fala desconexa e visivelmente embriagado. Além disso, o homem apresentou uma CNH categoria "B", que não permitia que ele conduzisse o caminhão, pois é exigida, no mínimo, CNH categoria "C" e também estava vencida desde 2023.

Ainda segundo a PRF, o veículo apresentava outras infrações de trânsito e estava com o licenciamento vencido desde 2020. Ele informou que estava vindo de Campinas (SP) com destino ao Rio de Janeiro, onde reside.

O condutor, de 47 anos, foi submetido ao teste do etilômetro, tendo como resultado 0,91 mg/L (miligrama de álcool por litro de ar alveolar), caracterizando crime de trânsito previsto no artigo 306 do CTB. "Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante por embriaguez ao volante ao indivíduo, sendo conduzido para a delegacia de Itatiaia, onde foi lavrado o Registro de Ocorrência. O caminhão foi removido para o pátio de Floriano. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito pelas infrações constatadas no valor total de R$ 4.010,34.