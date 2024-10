Casal fica ferido após queda de moto na Via Dutra - Divulgação

Casal fica ferido após queda de moto na Via DutraDivulgação

Publicado 21/10/2024 07:00 | Atualizado 21/10/2024 16:01

Um motociclista, de 41 anos, e uma mulher, de 36, ficaram feridos após caírem de uma moto no sábado (19) na Via Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava chovendo no momento do acidente, o que pode ter provocado a queda de moto.

O casal foi levado pela equipe da concessionária para o Hospital de Emergência de Resende. A unidade não informou o estado de saúde dos pacientes.