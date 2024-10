Itatiaia recebe carreta equipada com recursos tecnológicos - Divulgação

Itatiaia recebe carreta equipada com recursos tecnológicosDivulgação

Publicado 08/10/2024 10:34

Itatiaia recebe nesta quarta-feira (9) uma carreta equipada com recursos tecnológicos do eMuseu do Esporte. O veículo estará estacionado a partir das 10h, na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre, e seguirá até o dia 13. Durante a iniciativa, haverá uma ação pelo dia das crianças.

No evento, que presta uma homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, os visitantes terão acesso a histórias das mais importantes conquistas do esporte nacional e experiências inovadoras como a oportunidade de experimentar diversas sensações em 12 atividades diferentes, entre elas os simuladores em 3D com óculos de realidade virtual que simularão manobras em esqui, surfe e skate.

A tecnologia também estará presente em um jogo de quebra-cabeça apresentado em realidade aumentada com imagens de peças que, juntas, formarão locais onde foram realizados os Jogos Olímpicos. Outra opção será a do jogo animado onde o visitante testará a memória encontrando os pares de mascotes olímpicos e paralímpicos, além de poder conhecer 16 mascotes olímpicos de edições dos Jogos de Verão, todos devidamente identificados com legendas também transcritas em braile e com audiodescrição.