Publicado 04/10/2024 19:16

Itatiaia - A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Itatiaia divulgou, nesta sexta-feira (4), que as obras do Abrigo Institucional estão entrando em fase final. Esta semana, as equipes estão a erguer as paredes do espaço, e o projeto tem previsão de ser concluído em quatro meses, a contar da segunda quinzena de agosto, quando os trabalhos foram iniciados.

O Abrigo Institucional, localizado nos lotes 4, 5 e 6 da Rua Capitão Eduardo Augusta da Silva, no bairro Jardim Paineiras, terá como objetivo oferecer acolhimento temporário para crianças e adolescentes que foram afastados do convívio familiar devido a medidas protetivas, seja por abandono ou por incapacidade das suas famílias ou responsáveis de cumprir com suas funções de cuidado e proteção.

O projeto inclui três quartos, uma dependência para o cuidador, salas de estudo, jantar e estar, refeitório, áreas de atendimento individual e de coordenação, além de cozinha, área de serviço e dois banheiros comuns (um masculino e um feminino). Além disso, haverá dois banheiros adaptados para Pessoas com Deficiência, e uma área externa ajardinada de 405,24 m².

Atualmente, o serviço de Acolhimento Institucional funciona no bairro Vila Odete e atende tanto os munícipes de Itatiaia quanto aqueles de fora, conforme determinação judicial.