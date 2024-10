Publicado 03/10/2024 16:50

Itatiaia - O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) divulgou, nesta quarta-feira (2), o evento "Vinicius no Parque". Começando a partir do dia 18 de outubro, o objetivo é lembrar como foi a trajetória de Vinicius de Moraes em Itatiaia (RJ).

No dia 18 terá uma contação de histórias no Centro de Visitantes, na parte baixa do parque, e uma oficina sobre a história de Vinicius na serra desde 1932. Além disso, terão poesias escritas em homenagens a Itatiaia para alunos da rede pública e privada de Itatiaia e Resende.

No dia 19 de outubro, terá a apresentação de um áudio vídeo e trilha chamado "Vinicius de Moraes em Itatiaia". O evento contará com a presença do ator e diretor André Whately para uma roda de conversa e leitura com todos os participantes.

No último dia, 20 de outubro, terá um espetáculo de música, teatro e poesia chamado "Vinicius de Moraes... é demais", com Cláudia Martind, Thiago Zaidan e André Whately. O evento é gratuito no Centro de Visitantes.