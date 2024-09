Publicado 30/09/2024 17:10

Itatiaia - Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por furtar uma motocicleta na manhã deste sábado (28), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu Rua São Jose, no Centro.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma motocicleta com registro de furto do dia 26 de setembro. A vítima mostrou a filmagem que recebeu com o suspeito empurrando o veículo. Após buscas, a moto foi localizada abandonada em um terreno baldio.

Como o suspeito era menor de idade, a polícia teve que falar com o responsável legal, que confirmou que o adolescente realmente estava com uma motocicleta e teria saído sentido centro da cidade. Instantes depois guarnição foi informada que o menor havia acabado de chegar em casa.

O adolescente foi encaminhado, junto com o representante legal e o proprietário do veículo, para a delegacia. Após apreciação dos fatos, ele foi autuado por fato análogo a furto e responderá em liberdade.