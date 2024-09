Publicado 26/09/2024 21:37

Itatiaia - O Sine Itatiaia está com onze vagas abertas em diferentes áreas do município. Os interessados podem ir presencialmente até a sede, que fica na Avenida dos Expedicionários, 575, no bairro Jardim Paineiras. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

Para realizar a inscrição é necessário levar documento com foto, comprovante de residência e ter a escolaridade necessária para a vaga. Os telefones para contato são: (24) 3352-6703 ou (24) 99329-9991 e o e-mail para envio de currículo ou dúvidas é: recrutamentosineitatiaia@gmail.com

Confira abaixo quais são as vagas disponíveis e a descrição de cada uma:

PINTOR DE MANUTENÇÃO: Profissional que prepara e pinta superfícies, aplicando tintas ou produtos similares.

ZELADOR: Limpeza e conservação de áreas sociais em condomínios e pequenos reparos em geral.

ZELADORIA: Responsável pela Organização e limpeza do ambiente da empresa.

VENDEDOR ELETRO: Atendimento ao Cliente, Realização das vendas de produtos e serviços, organização e exposição dos produtos nos departamentos de Eletro e Ferramentas.



OPERADOR COMERCIAL: Realizar o atendimento aos clientes com presteza e agilidade, para garantir a satisfação do cliente e a fidelização do mesmo.

JOVEM APRENDIZ: Desempenhar uma série de funções como atividades administrativas, atendimento ao cliente, apoio em processos logísticos, auxílio em produção industrial, suporte em tecnologia da informação, entre outras responsabilidades.



AUXILIAR DE DEPÓSITO: O auxiliar de depósito tem como principais objetivos garantir a organização e a eficiência no armazenamento de materiais e produtos dentro de um depósito ou estoque.



OPERADOR DE ESCAVADEIRA: Escavar e mover grandes quantidades de material, como terra, pedras e afins.



OPERADOR DE PRODUÇÃO I: A principal função de um operador de produção é operar equipamentos nas instalações da empresa. Todos os dias, será sua responsabilidade reunir as matérias-primas necessárias, avaliar a sua qualidade e alimentar a linha de produção.

COZINHEIRO: Responsável por preparar alimentos, desde a seleção e lavagem dos ingredientes até à cozinha, fritura ou assar.

AJUDANTE DE COZINHA: O ajudante de cozinha se concentra em tarefas básicas e de apoio. Suas responsabilidades envolvem a preparação de ingredientes, lavagem e descascamento de vegetais, montagem de pratos simples, limpeza de utensílios e a manutenção da organização na área de trabalho.