Publicado 20/09/2024 19:57

Itatiaia - Um homem foi preso nesta quinta-feira (19) suspeito de praticar violência contra mulher. O caso aconteceu em Itatiaia (RJ).

De acordo com informações da Polícia Civil, os agentes foram até o endereço para atender uma denúncia de que o acusado, de 33 anos, teria colocado uma arma contra a cabeça das duas ex-namoradas e ameaçado as duas.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o homem com uma réplica de arma de fogo, a mesma que foi usada para amedrontar as ex-namoradas. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Resende (RJ).

Ainda segundo a polícia, o homem já havia condenação de cinco anos de prisão por tráfico de drogas e será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda (RJ).