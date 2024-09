Dudu (foto maior à esquerda), Irineu Nogueira (acima à direita) e Kaio do Diogo Balieiro (abaixo à direita) - Foto: Reprodução/ TSE

Publicado 19/09/2024 07:00

Itatiaia – O resultado do estudo eleitoral realizado pela empresa Mappa Pesquisas foi divulgado nesta terça-feira (17) na cidade de Itatiaia. As entrevistas foram realizadas nos dias 10 e 11 de setembro de 2024, com o objetivo de levantar opiniões dos eleitores sobre as eleições municipais. Dudu (Solidariedade) aparece em primeiro lugar com 30,4% dos votos na pesquisa estimulada. O atual prefeito, Irineu Nogueira (MDB), aparece em segundo com 23,1% e Kaio do Diogo Balieiro (PL) tem 15,7%, em terceiro.

Na estimulada a pesquisa apresenta os nomes dos candidatos aos entrevistados. Na espontânea, quando nenhum nome é apresentado, Dudu também lidera e é lembrado por 28,1% contra 18,1% de Irineu Nogueira (veja números completos abaixo).

A pesquisa também traz o índice de rejeição, ou seja, em qual candidato o eleitor não votaria de jeito nenhum e o nome do atual prefeito é o que possui o maior índice de rejeição, com 30,1%. Dudu tem 14,4%, Kaio do Diogo Balieiro tem 8,7% e Ricarda Helena aparece com 3,7%.

Ainda de acordo com os dados da pesquisa, a saúde é a principal preocupação dos moradores de Itatiaia, seguida de educação e economia.

A empresa Mappa Pesquisa abordou 400 eleitores a partir dos 16 anos entre os dias 10 e 11 de setembro. A amostra foi selecionada de forma aleatória e proporcional ao tamanho populacional das localidades no município, garantindo um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%.



INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO



- Dudu: 30,4%

- Irineu Nogueira: 23,1%

- Kaio do Diogo Balieiro: 15,7%

- Nulo: 4,0%

- Branco: 0,3%

- Não Sabe/Não Respondeu: 26,5%

INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEO

- Dudu: 28,1%

- Irineu Nogueira: 18,1%

- Kaio do Diogo Balieiro: 12,4%

- Não Sabe/Não Respondeu: 41,5%

CANDIDATOS QUE NÃO VOTARIAM



- Irineu Nogueira: 30,1%

- Dudu: 14,4%

- Kaio do Diogo Balieiro: 8,7%

- Nenhum deles: 8,4%

- Ricarda Helena: 3,7%

- Não Sabe/Não Respondeu: 34,7%



PRIORIDADES PARA A CIDADE



- Saúde: 68,6%

- Educação: 9,7%

- Emprego: 9,4%

- Segurança: 7,4%

- Asfalto e Pavimentação: 1,7%

- Saneamento Básico: 1,0%

- Turismo: 1,0%

- Lazer: 1,0%

- Iluminação: 0,3%