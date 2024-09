Publicado 16/09/2024 08:24

Itatiaia - Um homem, de 42 anos, foi preso por importunação sexual na noite de domingo (15), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Rua Wanderbilt Duarte de Barros, no bairro Vila Pinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe seguiu para o endereço por determinação da Sala de Operações para verificar uma ocorrência de possível abandono de incapaz. Mas, ao chegar no local, a polícia constatou que se tratava de importunação sexual.

Segundo a vítima, de 16 anos, ela estava tomando banho na cachoeira quando o suspeito se aproximou e passou a mão em suas partes íntimas. Duas testemunhas, também menores de idade, e amigos da vítima confirmaram o ocorrido.

A adolescente recebeu atendimento no Hospital de Itatiaia e depois foi levada junto com as testemunhas e o suspeito para a delegacia de Itatiaia para recolhimento de depoimentos e outras informações. O homem foi preso e vai responder por importunação sexual.