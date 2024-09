Publicado 12/09/2024 19:21

Itatiaia - O prazo para os moradores que utilizam a linha Itatiaia X Maromba se inscreverem no Programa Transporte Cidadão foi adiado. O cadastro pode ser feito até o dia 5 de dezembro, data que marca o início da cobrança da tarifa de equilíbrio para aqueles que não são inscritos no programa.

Segundo o setor de Transporte Concedido, vinculado à Secretaria de Administração, muitos interessados ainda não conseguiram se inscrever no programa, já que a linha Itatiaia x Maromba, implementada em 8 de julho deste ano, é recente. Inicialmente, os usuários inscritos no benefício pagarão R$ 7 pela passagem, enquanto os não cadastrados terão que desembolsar R$ 12,90.



A criação da nova linha foi resultado de uma avaliação dos horários das linhas da viação Princesinha do Vale (Resende x Mauá) e Viação Resendense (Resende x Maromba), além de consultas realizadas com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), a Administração Regional e os professores que dependem do transporte na área.



Os moradores de Maromba, Maringá e Vales que desejam se inscrever no programa podem fazê-lo na Administração Regional de Maromba/Maringá, mediante apresentação do RG, CPF e comprovante de residência. Moradores com mais de 60 anos têm direito à gratuidade no transporte público.



Os horários de partida de Itatiaia para Maromba são às 10h e 15h15, com retornos previstos para às 12h20 e 17h20. O setor de Transporte Concedido funciona na sede da Prefeitura, localizada na Praça Maria Rocha Leão, n° 20, no Centro de Itatiaia, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.