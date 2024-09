Jovem é preso com drogas em Itatiaia - Foto: Divulgação/PM

Publicado 10/09/2024 18:46

Itatiaia - Um jovem, de 23 anos, foi preso com drogas na manhã de segunda-feira (9), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Rua Quarenta, próximo a linha férrea, no bairro Jardim Itatiaia.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram até o local depois de receberem uma denúncia de que dois homens estariam traficando drogas na localidade. A chegar no local, a polícia avistou os suspeitos com uma sacola plástica e ficou em monitoramento velado.

No momento que os agentes decidiram iniciar a abordagem, os dois tentaram fugir do local e arremessaram a sacola, na tentativa de se livrar do conteúdo. No entanto, os policiais conseguiram alcançar os suspeitos. Ao fazer buscas no local, a PM encontrou 64 pinos contendo pó branco de 20$ e um pequeno tablete de erva seca de $100.

Os dois jovens foram encaminhados para a delegacia de Itatiaia junto com o material apreendido. Um dos jovens ficou preso e o outro ouvido e liberado.