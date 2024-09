Entrevista exclusiva com candidato Kaio do Diogo Balieiro - Foto: Divulgação

Entrevista exclusiva com candidato Kaio do Diogo BalieiroFoto: Divulgação

Publicado 08/09/2024 19:00

Itatiaia - A partir de sexta-feira (6) o Jornal O Dia iniciou a publicação das entrevistas com os candidatos a prefeito de Itatiaia (RJ). As perguntas e os prazos foram os mesmos para ambos.

Neste domingo (8), publicaremos a entrevista com o candidato Kaio do Diogo Balieiro, do Partido Liberal. Kaio Márcio Resende de Paiva tem 36 anos e já trabalhou em diferentes funções da administração da prefeitura de Resende, além de ter sido diretor-geral da Santa Casa.



O DIA - Quais são as propostas para a saúde da cidade?



Kaio do Diogo Balieiro - "Precisamos começar pelo básico, que são os insumos e medicamentos. Não podemos aceitar que uma mãe tenha que sair do hospital onde a filha está internada para comprar remédios para ela. Além de garantir medicamentos nas unidades de saúde, vamos ampliar a oferta no município, distribuindo-os com eficiência. Em seguida, vamos suprir a demanda por médicos na cidade. Realizei vários concursos públicos em Resende para repor os médicos que saem e faremos isso em Itatiaia, para a população não ficar desamparada. Outro ponto urgente é criar leitos de CTI no município, que ainda não possui nenhum. Vamos fazer um convênio com a AMAN para a utilização do CRI (Hospital do Exército) para atender com consultas, cirurgias e exames, dando suporte ao HMI, assim como acontece com a Santa Casa. Também vamos construir uma sede própria para a Secretaria Municipal de Saúde e construir um posto de saúde no África 1 com centro odontológico e outro posto no Marechal Jardim, que hoje funciona num espaço muito pequeno. Também vamos construir postos nos bairros Nova Conquista, Vila Pinheiro, Jardim Itatiaia, Jardim Paineiras e um para a Vila Esperança, que hoje funciona em um espaço que não atende as necessidades da população. Vamos reformar e modernizar as outras unidades e tornar os atendimentos dos postos da Vila Odete e Vila Flórida 24h, além de ampliar o Vila Flórida. Já o posto da Maromba, vamos torná-lo 24h e colocar ambulância de suporte avançado. Vamos construir a base destacada do Samu, em Penedo, e implantar atendimento odontológico 24h no HMI e no Pronto Atendimento em Penedo. Vamos construir a clínica da Criança e da Mulher, além do Espaço de Fisioterapia, no terreno ao lado do HMI. Assim que arrumarmos a saúde, vamos cuidar da saúde animal, exatamente como foi na gestão Diogo Balieiro e que deu muito certo!"



O DIA - Quais são os projetos para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do município?

Kaio do Diogo Balieiro - "Itatiaia é um município muito privilegiado, com o primeiro Parque Nacional do país e com uma natureza exuberante e com polo gastronômico de destaque. Incentivar o turismo é essencial, mas em Penedo, por exemplo, há várias ruas sem calçada, a saúde é deficitária, entre outras carências de infraestrutura. Precisamos e vamos melhorar a infraestrutura da cidade para que os turistas tenham segurança para nos visitar. Além disso, pretendemos promover o turismo ecológico e cultural no município para que esse setor seja cada vez mais fortalecido. Vamos realizar campanhas de promoção turística para ajudar a atrair mais pessoas para o município. Nossa ideia também é promover feiras e eventos comerciais que possam movimentar o segmento e oportunizar mais artistas, artesãos e produtores locais que precisam dar vazão comercial aos seus itens. Outro ponto de extrema importância é que o município pode e vai atrair mais investimentos industriais e comerciais. É preciso explorar a localização do município, que fica às margens de uma das principais rodovias do país e na divisa de três estados. Com isso, vamos criar áreas industriais planejadas, com o suporte de profissionais especializados. Também vamos oferecer incentivos para empresas que se instalarem no município. O trabalho será intenso na pavimentação e manutenção das vias públicas. Faremos uma análise da concessão de transporte público a fim de melhorar o serviço prestado para os munícipes, tratando diretamente das demandas atuais, pois é fundamental ouvir a população. Ainda sobre o transporte público, vamos atuar com expansão e requalificação, incluindo novas rotas que vão atender as demandas da população de forma mais assertiva. Faremos a revisão e as devidas atualizações do plano de mobilidade urbana, com foco na integração modal e redução do tempo de deslocamento. Em Penedo, temos muitos projetos que vão melhorar ainda mais a vida da população e ainda fomentar o turismo local. Vamos atuar na revitalização do passeio público, com a colocação de calçadas e ciclovias. Também pretendemos recuperar o terminal rodoviário, para facilitar o acesso da população através do transporte público. E, nesse sentido, também vamos aumentar o número de pontos de ônibus por toda a cidade. Vamos trabalhar na modernização da iluminação pública com a substituição por lâmpadas de LED, que são mais eficientes e econômicas e menos nocivas ao meio ambiente. A ideia também é apostar em ciclovias, ciclofaixas e pistas de caminhada pela cidade. Temos uma experiência muito interessante que é o projeto ‘Resende Inteligente’, que vem levando fibra ótica, inclusive para locais mais distantes do Centro, como o distrito de Engenheiro Passos, levando internet para locais públicos de graça. Queremos replicar isso em Itatiaia."





O DIA - Em relação à educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?



Kaio do Diogo Balieiro - "Cuidar das nossas crianças é fundamental e isso não vem acontecendo. Nossas crianças têm merenda de péssima qualidade. Passam dias comendo pipoca. Temos que oferecer às crianças, que são o nosso futuro, merenda de qualidade, saudável, nutritiva e saborosa, atendendo às restrições alimentares, como intolerância à lactose ou ao glúten, por exemplo. E, claro, temos que dar condições de trabalho pros nossos professores e valorizá-los. Tem escola caindo aos pedaços, em situação precária, de abandono. Por isso, vamos reestruturar a rede municipal de educação, com reformas das escolas. Hoje, temos 200 crianças na fila por creche em Itatiaia. Além de melhorar as nossas creches, vamos construir mais quatro unidades no município, sendo duas em Itatiaia e duas em Penedo. Precisamos falar também de educação especial e, por isso, vamos construir centro especializado no atendimento a pessoas com deficiência, em especial, autistas, deficientes auditivos e visuais. Também vamos começar a ampliar o atendimento das escolas para o período integral de ensino e oferecer ensino bilíngue, preparando nossos alunos para que tenham mais competitividade no mercado de trabalho. Um dos nossos compromissos é que os nossos alunos tenham uniforme e material escolar já nos primeiros dias do ano letivo. Precisamos que isso se torne uma prática comum em Itatiaia, como foi feito em Resende, para que as famílias não recebam esse material de forma atrasada e passem meses sem. Também vamos trazer uma unidade do Senai e do Senac para que Itatiaia tenha acesso a cursos profissionalizantes perto de casa, e vamos fazer uma parceria com o Estado para que Itatiaia tenha uma escola para atender o Ensino Médio no centro da cidade, demanda muito importante da população. Também vamos trazer uma faculdade para Itatiaia, através de parceria com universidades, com o objetivo de levar o Ensino Superior para o município e facilitar a formação profissional da população."