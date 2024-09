Delegada Marta Rocha apoia Dudu para prefeito de Itatiaia - Foto: Divulgação

Publicado 06/09/2024 22:29

Itatiaia - A Deputada Estadual Delegada Marta Rocha (PDT), conhecida por sua destacada atuação na segurança pública e na justiça social, declarou seu apoio à candidatura de Eduardo Guedes (Solidariedade), popularmente conhecido como Dudu, para prefeito de Itatiaia (RJ).

Durante uma visita ao comitê de campanha do candidato nesta quinta-feira (5), acompanhada por Léo Lupi, Presidente da Fundação Leonel Brizola, a deputada expressou sua confiança em Dudu e em suas propostas para o município.



"Estamos ao lado do Dudu nesta caminhada. Em sua gestão anterior, ele teve a oportunidade de mostrar todo o seu cuidado com a cidade, sua competência e sua coragem. Sempre digo que ele, melhor do que ninguém, conhece as necessidades de Itatiaia e tem a determinação para realizar o que o povo deseja. Por isso, é com grande alegria que caminhamos juntos, certos de que aqui existe um projeto voltado para a educação em tempo integral, saúde pública de qualidade, respeito aos idosos e mulheres, e um foco especial na juventude", destacou a deputada.



Dudu, por sua vez, expressou sua gratidão pelo apoio recebido: "Sinto-me profundamente honrado e grato pelo apoio da Delegada Marta Rocha. Sua confiança e reconhecimento são uma grande motivação para continuarmos nosso trabalho com dedicação e seriedade. Com o apoio de líderes comprometidos e a colaboração de toda a comunidade, estamos prontos para recomeçar, avançar em nossos projetos e transformar Itatiaia em uma cidade ainda melhor para todos", afirmou o candidato.