Publicado 06/09/2024 21:20

Itatiaia - Um homem, de 33 anos, foi esfaqueado nesta quinta-feira (5) durante um assalto em Penedo, Itatiaia (RJ). O caso aconteceu à noite na Rua das Laranjeiras.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram até o endereço depois de receberem uma denúncia de que um homem havia sido socorrido para o Hospital de Itatiaia após uma tentativa de assalto. Ao chegarem no endereço encontraram o homem ainda consciente, que contou o que havia acontecido.

Segundo ele, que relatou ser um recepcionista de uma pousada, quando desceu do ônibus próximo ao local de trabalho, dois suspeitos não identificados, em uma moto vermelha e preta, tentaram agarrar a mochila e roubar o item.

Ainda de acordo com o depoimento da vítima, por reflexo, acabou dando uma cotovelada para trás. Neste momento, o ladrão o atingiu com uma facada, e a dupla fugiu em alta velocidade na moto.



Ele conseguiu correr até a pousada em que trabalha onde foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Penedo (UPA) e, em seguida, transferido para o Hospital Municipal de Itatiaia. De acordo com os médicos, o quadro de saúde do paciente é estável com boa evolução no estado clínico.



O crime foi registrado na delegacia de Itatiaia. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.