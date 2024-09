Dudu, candidato a prefeito de Itatiaia, visita moradores na cidade - Foto: Divulgação

Publicado 05/09/2024 20:36 | Atualizado 05/09/2024 20:36

Itatiaia - O candidato a prefeito de Itatiaia, Dudu (Solidariedade), continua sua série de visitas porta a porta pelos bairros do município, acompanhado de Denilson Sampaio (União Brasil), candidato a vice-prefeito, além de apoiadores e candidatos a vereadores da Coligação Juntos pra Recomeçar.

Segundo Dudu, o propósito dessas visitas é ouvir diretamente as demandas e preocupações dos moradores, assegurando que suas opiniões sejam consideradas na elaboração de políticas públicas. Nesta semana, ele percorreu os bairros Campo Alegre e África 1, e nesta quinta-feira, realizou uma caminhada pelo bairro África 2, onde conversou com os moradores para entender suas necessidades e expectativas. Nos próximos dias, ele pretende visitar outras localidades, como Vila Maia, Vila Pinheiro e Penedo.



"Visitar de porta em porta é essencial porque acredito que a melhor maneira de compreender as necessidades e preocupações de cada cidadão é ouvindo diretamente quem vive aqui. Essa interação é fundamental para sabermos o que a população pensa, suas prioridades e como podemos melhorar a vida em nossa cidade. Cada encontro é uma chance de dialogar, entender os desafios e captar ideias valiosas que contribuirão para a construção de um futuro melhor. A voz de quem vive aqui é de extrema importância para mim", destacou Dudu.