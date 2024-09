Homem é preso com caminhonete clonada em Itatiaia - Foto: Divulgação/PRF

Homem é preso com caminhonete clonada em ItatiaiaFoto: Divulgação/PRF

Publicado 04/09/2024 18:27

Itatiaia - Na noite desta terça-feira (3), o condutor de uma caminhonete, de 42 anos, foi preso depois de tentar fugir da Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, em Itatiaia (RJ).



De acordo com informações da PRF, o condutor ignorou uma ordem de paragem durante uma operação de fiscalização no km 325, na pista sentido São Paulo. Em resposta, o motorista fugiu em alta velocidade, realizando ultrapassagens perigosas e proibidas.

Depois de 5 quilômetros de perseguição em alta velocidade, na altura do km 330, o condutor da caminhonete se deparou com grande fluxo de veículos em baixa velocidade e teve que reduzir a velocidade. Neste momento a equipe conseguiu emparelhar com a caminhonete obrigando-o a encostar.Quando os agentes tentaram abordar o suspeito, ele ainda tentou escapar novamente, mas foi detido no local.

Durante o interrogatório, o motorista confessou que sabia que a caminhonete era clonada, por isso tentou fugir. Já a passageira, de 46 anos, afirmou que não tinha conhecimento da ilegalidade do veículo. A caminhonete original havia sido roubado no Rio de Janeiro (RJ) na segunda-feira (2). Ainda segundo a PRF, o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O suspeito foi levado para a delegacia de Itatiaia e será acusado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação de veículo roubado, condução sem habilitação gerando risco e desobediência. O valor estimado da caminhonete é de R$ 174.713,00.