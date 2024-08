Saúde de Itatiaia: Dudu tem como prioridade a construção de um novo Hospital Municipal - Foto: Divulgação

Saúde de Itatiaia: Dudu tem como prioridade a construção de um novo Hospital Municipal Foto: Divulgação

Publicado 30/08/2024 15:23

O candidato a prefeito de Itatiaia, Eduardo Guedes, Dudu, tem compartilhado suas propostas de governo durante caminhadas e comícios, destacando que uma das suas principais metas na área da Saúde é a construção de um novo hospital municipal.

Segundo Dudu, essa iniciativa, que será retomada, pretende não apenas ampliar a capacidade e a qualidade dos serviços de saúde, mas também melhorar o atendimento em diversas áreas essenciais e reestruturar a maternidade municipal.



"O hospital atual já não consegue atender adequadamente às necessidades da população. Durante nosso governo, iniciamos este projeto com muita dedicação e estávamos prontos para realizá-lo com recursos próprios, mas a pandemia nos obrigou a suspender os planos. Agora é hora de retomar e avançar com esse projeto crucial que vai transformar a Saúde", destacou Dudu.



O novo hospital será edificado no bairro Jardim Itatiaia, ao lado do hospital existente, em um terreno pertencente ao município. Esse novo espaço foi planejado não só para atender melhor à comunidade, mas também com uma visão de longo prazo, considerando o crescimento da cidade.



"Será uma unidade moderna, equipada com um Centro de Imagem, plenamente operacional para realizar cirurgias e proporcionar um atendimento humanizado e eficiente. Além disso, pretendemos que todos os setores da saúde e a Secretaria de Saúde sejam transferidos para o prédio atual, economizando recursos ao deixar imóveis alugados e funcionando de forma integrada, o que permitirá uma gestão mais eficaz e um atendimento mais coordenado. A população de Itatiaia terá um hospital que realmente atenda às suas necessidades e expectativas", afirmou Dudu.



Ele ainda ressaltou que essa é apenas uma das várias propostas para melhorar a Saúde, que será uma prioridade em sua gestão.



"Temos consciência de que ainda há muito a ser feito. Precisamos expandir e aprimorar as infraestruturas e os serviços oferecidos, sempre valorizando os profissionais da área. Reitero nosso compromisso em oferecer um sistema de saúde que não seja apenas eficiente, mas também exemplar, onde cada cidadão receba um atendimento digno. A saúde é um direito fundamental e deve ser tratada com a seriedade que merece. Com o apoio e a colaboração de todos, tenho certeza de que transformaremos esse compromisso em realidade", concluiu Eduardo Guedes.