Publicado 24/08/2024 00:09

Itatiaia - Um homem foi preso por dirigir sem CNH em uma motocicleta clonada na manhã desta quinta-feira (22), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na altura do km 316 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF estava em patrulhamento quando teve a atenção voltada para uma motocicleta que estava sem os dois retrovisores.

Após a ordem de parada da equipe, o condutor da motocicleta acelerou em direção a Penedo, em tentativa de fuga. Durante a perseguição, o fugitivo realizou manobras de zigue-zague, entrou na contra mão de direção. Depois de 4 km, o condutor decidiu pular da moto em movimento, a uma velocidade de aproximadamente 60 km/h.

Por conta da queda, ele sofreu ferimentos, mas levantou e continuou a tentativa de fuga a pé. Mas, momentos depois, o motociclista foi alcançado pelos agentes e apresentou uma CNH falsa. Além disso, após análise, a equipe constatou se tratar de um veículo clonado com registro de furto.

A equipe conduziu o preso até o hospital de Itatiaia, para prestar o devido atendimento médico, por motivo de queda da motocicleta, durante a tentativa de fuga.

Já no Hospital Municipal de Itatiaia, o preso confessou que era evadido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Após ter alta do hospital, o condutor e o veículo foram encaminhados para 99ª Delegacia de Polícia em Itatiaia para as medidas Cabíveis.

Ele vai responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, uso de documento falso, desobediência e por dirigir veículo sem CNH.