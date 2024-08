Publicado 27/08/2024 20:10

Itatiaia - O prazo para realizar as inscrições para o curso profissionalizante, em Itatiaia (RJ), terminou na tarde desta terça-feira (27). A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda da cidade firmou uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) para oferecer o curso de Mecânico de Motores de Ciclo Otto.

As aulas serão presenciais e vão acontecer no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), localizado no bairro Jardim Jalisco, em Resende. Ao todo são 30 vagas disponibilizadas e as inscrições encerraram nesta terça-feira.





O curso de Mecânico de Motores de Ciclo Otto tem uma carga horária de 240 horas, focado em desenvolver habilidades que permitirão ao aluno realizar a manutenção de motores e seus sistemas, além de desempenhar tarefas de apoio operacional, seguindo normas técnicas e de segurança, além de procedimentos de qualidade e ambientais.



De acordo com Monique Ferreira, secretária de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, o curso começará no dia 2 de setembro e deverá ser concluído em 26 de novembro. “As aulas ocorrerão das 18h às 22h, e os participantes terão transporte gratuito disponível”, destacou a secretária.