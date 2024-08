Família se envolve em acidente e fica ferida na Via Dutra em Itatiaia - Foto: Divulgação/ PRF

Família se envolve em acidente e fica ferida na Via Dutra em ItatiaiaFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 28/08/2024 21:52

Itatiaia - Um homem, de 40 anos, mulher, de 45 anos e criança de três sofreram ferimentos em um acidente e foram encaminhados para hospital de Resende. Caso aconteceu na altura do km 325, em Itatiaia (RJ), na Via Dutra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta de 4h, o condutor estava trafegando pela rodovia, quando não viu um caminhão no acostamento, que estava quebrado, e colidiu com a traseira do veículo. Ainda de segundo a PRF, a criança estava de cinto e sem cadeirinha, e a mulher ficou presa às ferragens.

Todos foram encaminhados para o Hospital de Emergência de Resende. Segundo as últimas atualizações da unidade médica, a criança não sofreu ferimentos, mas ficou em observação e já teve alta. O pai teve contusões leves, cortou a cabeça, mas também já foi liberado. A mãe operou na tarde desta quarta-feira (28), o estado é delicado, mas está em observação.



No momento do acidente a pista ficou interditada para o atendimento as vítimas, mas foi liberada por volta das 6h40.