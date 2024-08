Publicado 28/08/2024 21:00

Itatiaia - Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (28) após se envolver em um acidente na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). A colisão aconteceu por volta das 18h, na altura do km 318, na pista sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe foi informada sobre um acidente do tipo colisão traseira entre motocicleta e automóvel. Ao chegarem no local, os agentes só encontraram o condutor do automóvel que ainda estava no local do acidente que disse que o motociclista havia levantado a moto, recusado o atendimento médico e fugido.

A polícia então coletou informações sobre a motocicleta e identificou que o condutor tem 27 anos e não possui CNH. Com os dados em mãos, os agentes seguiram até o endereço do motociclista e o encontraram. Ele foi preso e enquadrado nos crimes de trânsito previstos nos artigos 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro: Fuga do Local do Acidente - Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída e Dirigir Sem Possuir CNH - Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

Ele foi preso e levado para a delegacia de Itatiaia. Além de responder criminalmente, foram aplicadas as devidas multas de trânsito ao motociclista pelas infrações constatadas, no valor total de R$ 1.760,82.