Publicado 27/08/2024 20:44

Itatiaia - As inscrições para o processo seletivo para curso Técnico em Administração e Técnico em Paisagismo estão abertas até esta quarta-feira (28). Essa é uma iniciativa da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).



Os cursos serão ministrados na unidade de Pinheiral, com um total de oito vagas para cada curso. Para se candidatar, os interessados devem estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A prova de seleção está agendada para o dia 31 de agosto, às 09h, no Colégio Municipal Reinaldo Maia Souto, situado na Rua São José, nº 210, no Centro de Itatiaia. Os candidatos aprovados contarão com apoio da Prefeitura para o transporte até a unidade de ensino. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3352-6703.



As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do Instituto PROA, localizada na Rua Vitoriana Sócrates, s/n, Vila Martins, próximo à Secretaria de Habitação.