Publicado 03/09/2024 16:18

Itatiaia - No último dia 26 de agosto, as tarifas dos pedágios na BR-116 (Via Dutra) foram reajustadas. Os novos valores começaram a valer a partir de domingo, 1 de setembro, em Itatiaia (RJ).



O valor da tarifa na praça de pedágio da Via Dutra, localizada em Itatiaia, era de R$ 13,90. Com o aumento de 20 centavos, a nova tarifa para veículos de passeio foi fixada em R$ 14,10.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a tarifa para veículos comerciais é determinada pelo número de eixos. Motocicletas, motonetas, triciclos, bicicletas, ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo de Bombeiros estão isentos do pagamento da taxa.



A mudança foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado no Diário Oficial da União no dia 26 de agosto.