Publicado 30/08/2024 15:56

Itatiaia - Os Jogos Estudantis do Município de Itatiaia (JEMIT) terminam nesta sexta-feira (30). O evento, que inclui modalidades como vôlei, futsal, queimada, atletismo e ténis de mesa, está acontecendo no Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori.

Ao todo, 438 alunos do Fundamental 1 e 2, representando dez escolas da rede municipal, estão participando das competições. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, estudantes PCD (Pessoas com Deficiência), também integram as equipes que estão competindo.



Na segunda-feira, as competições de Atletismo e Tênis de Mesa abriram a semana. Na terça-feira, dia 27, a Queimada será a modalidade em destaque, seguida pelo Voleibol na quarta-feira, dia 28. A quinta-feira, 29 de agosto, será dedicada ao Futsal, e na sexta-feira, dia 30, acontecerão as finais de Futsal, Voleibol, Queimada e Ténis de Mesa, além da cerimônia de premiação e o encerramento do evento.



Márcia Sabadini, secretária de Educação, destacou a importância dos Jogos Estudantis de Itatiaia para o desenvolvimento da cidadania e dos valores do desporto entre os jovens. Ela sublinhou que a iniciativa não só incentiva a prática desportiva e contribui para a saúde e bem-estar dos alunos, mas também promove o respeito, o fair play (jogo limpo) e o trabalho em equipe.

“Os jogos desenvolvem habilidades sociais e emocionais, fortalecem o senso de pertencimento à comunidade e estimulam a participação ativa dos jovens na construção de um ambiente mais justo e inclusivo, promovendo a prática de atividade física nas escolas dentro de um contexto competitivo e saudável. No Jemitinho, participaram crianças de 03 a 05 anos, com autorização dos pais, e no Jemit, estudantes a partir de 06 anos, também com a devida autorização dos responsáveis”, explicou Márcia.