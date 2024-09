Publicado 03/09/2024 16:36

Itatiaia - Na madrugada desta segunda-feira (2), um jovem foi preso no bairro Marechal Jardim, em Itatiaia (RJ), suspeito de envolvimento no tráfico de drogas. O caso aconteceu na Avenida do Ilhéus, durante um patrulhamento de policiais do 37º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes do Posto de Policiamento Comunitário (PPC) de Penedo estavam realizando um patrulhamento no endereço, quando avistaram um jovem transitando em uma motocicleta vermelha.

A PM deu ordem de parada, mas o motociclista não obedeceu e tentou fugir. Após uma perseguição, os policiais conseguiram interceptá-lo. Na revista pessoal, a polícia encontrou dois frascos de "cheirinho da Loló", R$980 e um celular.

Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o jovem teria afirmado, segundo os policiais, que a quantia era proveniente do tráfico de drogas na localidade de Jambeiro I. Ele disse ainda que recebeu o dinheiro de uma pessoa e que o entregaria na área de lazer do bairro Nova Alegria, em Resende.



O suspeito, juntamente com a moto e os materiais apreendidos, foi encaminhado à delegacia de Itatiaia. Ele foi preso e vai responder por tráfico de drogas. Ainda esta semana ele será apresentado na Cadeia Pública de Volta Redonda para a audiência de custódia.