Entrevista exclusiva com o candidato Dudu de Itatiaia - Foto: Divulgação

Publicado 06/09/2024 19:12

Itatiaia - A partir de sexta-feira (6) o Jornal O Dia inicia a publicação das entrevistas com os candidatos a prefeito de Itatiaia (RJ). As perguntas e os prazos foram os mesmos para ambos.

Nesta sexta publicaremos a entrevista com o candidato Dudu, do Solidariedade. Eduardo Guedes da Silva tem 46 anos, é casado, foi vereador por três mandatos e prefeito de Itatiaia 2017 a 2020.



O DIA - Quais são as propostas para a saúde da cidade?

Dudu - "Nossa prioridade será a construção de um novo hospital municipal. Este projeto, que será retomado, visa não apenas aumentar a capacidade e a qualidade dos serviços de saúde, mas também melhorar o atendimento em várias áreas essenciais, além de reestruturar o serviço prestado na maternidade municipal. Nosso atual hospital ficou pequeno e já não atende adequadamente às necessidades da nossa população. Quando estávamos no governo, começamos a trabalhar nesse projeto com grande empenho e determinação e estávamos preparados para realizar o projeto com recursos próprios, quando veio a pandemia e tivemos que paralisar os planos. Agora, é o momento de retomar e avançar com esse projeto fundamental que vai transformar a Saúde. O novo hospital será construído ao lado do atual, no bairro Jardim Itatiaia, em um terreno de propriedade do município. Este novo espaço não só atenderá melhor às necessidades da nossa comunidade, como também foi planejado com uma visão para o futuro, considerando o crescimento contínuo da nossa cidade. Será um hospital moderno, com Centro de Imagem, e funcionando plenamente com realização de cirurgias e atendimento humanizado, eficiente. Além disso, planejamos que todos os setores da saúde e a Secretaria de Saúde se mudem para o prédio atual, gerando economia para os cofres públicos, saindo de imóveis alugados e funcionando de forma integrada, garantindo uma gestão mais eficaz e um atendimento mais coordenado. A população de Itatiaia terá um hospital à altura das suas necessidades e expectativas. Nosso plano de governo inclui também a revisão do Plano de Cargos e Salários, valorização das equipes de saúde e a reestruturação dos serviços de pronto atendimento e emergências. Vamos ampliar a cobertura do Programa de Saúde da Família com a construção de novas Unidades de Saúde da Família (USF) seguindo normas técnicas do Ministério da Saúde. Também precisamos construir um novo prédio para a Unidade de Saúde 24 em Penedo, além de adaptar a Unidade de Saúde de Maromba para atendimento 24h e a implantação de uma Unidade 24h na Vila Florida. Será criada uma Central de Ambulância para otimizar a resposta às emergências e haverá uma reestruturação na saúde mental, com ampliação da cobertura e promoção de fóruns anuais. É preciso ainda ampliar os programas de orientação sobre alcoolismo e drogas. O atendimento de mulheres vítimas de violência precisa ser feito com mais humanização, com a criação da Sala Lilás, um espaço dedicado ao atendimento especializado, garantindo que recebam o acolhimento e a assistência apropriados. A rede de saúde terá que ser totalmente informatizada. A criação de centros de atendimento especializado para a população LGBTQIA+ também estão entre as propostas. Também estamos focados na criação do Programa Municipal de Bem-Estar Animal, visando promover o cuidado e a proteção dos animais, garantindo que suas necessidades sejam atendidas de maneira ética e sustentável. O programa incluirá: campanhas de esterilização e vacinação, programas de adoção responsável, educação e conscientização, monitoramento e fiscalização de maus-tratos, parcerias com clínicas veterinárias e ONGs e banco de alimentos e medicamentos para animais."

O DIA - Quais são os projetos para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do município?

Dudu - "Nossa prioridade será fortalecer o comércio local e impulsionar novos negócios. Já no primeiro ano, pretendemos lançar a Moeda R$ Ita, que será usada exclusivamente nos comércios e serviços locais, e a implementação de um Parque Tecnológico Municipal. Este parque apoiará startups e incubadoras, criando empregos e oportunidades para jovens, além de oferecer suporte para iniciativas como aplicativos de transporte e plataformas de venda local. A estratégia também contempla o incentivo a novos empreendedores, com formação direcionada e apoio especial a mulheres, além da construção de um espaço infantil no Parque Tecnológico para acolher filhos de mães empreendedoras. A concessão de espaços para atividades comerciais e turísticas, além de parcerias com a Secretaria de Turismo e incentivo a feirões e parcerias público-privadas, também estão planejadas. Vamos trabalhar para a implantação de uma faculdade de Medicina na nossa cidade, que poderá ser instalada no prédio do CRI, trazendo avanços na educação, mais oportunidades para os nossos jovens e melhorias significativas na saúde para todos. O fortalecimento da Sala do Empreendedor será fundamental para agilizar a formalização de micro e pequenas empresas. O plano também prevê a ampliação do atendimento da Sala do Empreendedor para regiões administrativas e o fortalecimento de parcerias com entidades como Sebrae-RJ e Age-Rio para apoiar o crescimento das pequenas empresas e associações comerciais locais. Precisamos também revisar nosso Plano Diretor com foco em soluções ambientais. Vamos pavimentar vias não asfaltadas, incluindo a Estrada de Maringá a Maromba. Em colaboração com a Secretaria de Meio Ambiente, serão realizadas obras e ampliações na rede de água e esgoto, além de contenção em áreas de risco. A revitalização da Rua Prefeito Assumpção e do Centro de Penedo visa impulsionar o comércio local e turístico. Outras ações incluem a construção de uma Capela Mortuária em Penedo, melhorias para acessibilidade, e a implementação do programa Mobilidade Total com ciclofaixas e melhorias no transporte público. O plano também prevê a construção de um novo cemitério municipal, sedes de associações de moradores, e a Estrada-Parque para conectar Itatiaia a Penedo. Serão feitas melhorias nas estradas e ciclovias, manutenção de áreas rurais e preservação, além de novos investimentos em educação e saúde, com a construção e reforma de escolas, creches, postos de saúde e um novo hospital."

O DIA - Em relação à educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?

Dudu - "Vamos priorizar a aprovação do novo Plano de Cargos e Salários e a atualização da Lei do Magistério nº 366/2002. Serão criados programas de ensino superior com bolsas de estudo e auxílio transporte, e realizado concurso público para preencher vagas com assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos. Queremos que o Centro de Educação Especial Nalbert funcione plenamente como um espaço multidisciplinar, oferecendo diversas terapias e apoio especializado com psicólogos, Terapia ABA, Terapia ocupacional, fisioterapia especializada, musicoterapia, psicomotricidade e fonoaudiólogo. Além disso, serão adquiridos materiais pedagógicos específicos para alunos com deficiência. Precisamos também implementar o ensino em tempo integral e ensino bilíngue, mas de maneira que os alunos realmente tenham atividades construtivas e culturais no contraturno como oficinas de robótica, xadrez, dança. O bairro Nova Conquista precisa de uma nova escola para atender ensino fundamental (anos iniciais e finais) e vamos ampliar o atendimento em creches e pré-escolas em todos bairros de acordo com a necessidade de cada um. Entre nossas ações também estão a oferta de oficinas de informática e outras áreas para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a implementação da modalidade EJA no período diurno, especialmente para mulheres. Serão criados polos de aprendizagem e tecnológicos para a formação continuada e o desenvolvimento de programas de ensino superior com bolsas de estudo. As escolas receberão oficinas para estimular a criatividade e o pensamento crítico, além de melhorias na estrutura e metodologias de ensino com a introdução de sistemas interativos. A capacitação continuada para profissionais de educação especial e a criação de parcerias efetivas com diversas entidades também estão no nosso Plano de Governo."