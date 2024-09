Entrevista exclusiva com Irineu Nogueira de Itatiaia - Foto: Divulgação

Publicado 07/09/2024 19:05 | Atualizado 07/09/2024 19:16

Itatiaia - A partir de sexta-feira (6) o Jornal O Dia iniciou a publicação das entrevistas com os candidatos a prefeito de Itatiaia (RJ). As perguntas e os prazos foram os mesmos para ambos.

Neste sábado (7) a entrevista é com Irineu Nogueira Coelho, do Movimento Democrático Brasileiro. Ele é casado, tem três filhos é empresário no setor de turismo e o atual prefeito de Itatiaia.



O DIA - Quais são as propostas para a saúde da cidade?



Irineu Nogueira - "Nos últimos dois anos, desde que assumi a prefeitura de Itatiaia, enfrentei muitos desafios. Peguei a cidade em um momento difícil, após alguns escândalos e com as contas bagunçadas, mas com muito trabalho e transparência, conseguimos começar a transformar essa realidade. Na saúde, tenho orgulho de dizer que fizemos avanços importantes, investindo quase o dobro do percentual constitucional obrigatório. Reformamos o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, criamos um posto de saúde na Vila Odete e modernizamos a Policlínica. Esses são espaços que atendem diretamente a nossa população, e era urgente melhorar essas estruturas. Além disso, conseguimos aumentar bastante o número de cirurgias realizadas por mês e expandimos a oferta de exames, algo que a nossa gente precisava há muito tempo. Também implementamos o serviço de Bem-Estar Animal, apoiando a Vigilância de Zoonoses, e subimos 15 posições no programa Previne Brasil, melhorando nosso atendimento. Mas não vamos parar por aqui. Quero continuar todos esses projetos e implantar outros, como o serviço de atendimento odontológico 24 horas no hospital, uma base do SAMU em Penedo, e expandir os serviços de urologia e saúde mental. Estamos planejando melhorias na qualidade da água que chega às nossas casas, entre muitas outras iniciativas."



O DIA - Quais são os projetos para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do município?



Irineu Nogueira - "O desenvolvimento econômico é crucial para melhorar a qualidade de vida em Itatiaia, e temos trabalhado intensamente para garantir que nossa cidade avance nesse sentido. Nosso plano inclui a criação de um Parque Tecnológico e um Centro Profissionalizante voltado para as indústrias locais, em parceria público-privada. Também estamos focados em melhorar a infraestrutura urbana com a pavimentação e manutenção viária, construção de ciclovias, calçadas acessíveis e garantindo o acesso universal ao saneamento básico. A ampliação do abastecimento público de água e a modernização do licenciamento de obras também estão no nosso radar. Já implantamos iluminação pública em várias áreas e realizamos manutenções nas nossas estradas, garantindo que todos possam se deslocar com segurança. Investimos também na recuperação de pontes e sistemas de drenagem para evitar alagamentos e deslizamentos, ações essenciais para a segurança e o bem-estar da população. Na economia, ampliamos o apoio às empresas locais, trazendo mais oportunidades de emprego para nossa gente. E vamos continuar com a construção da Nova Adutora para garantir água de qualidade e trabalhar no Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, porque cuidar do meio ambiente é cuidar do futuro dos nossos filhos."



O DIA - Em relação à educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?



Irineu Nogueira - "Sabemos que o futuro de Itatiaia está nas mãos das nossas crianças e jovens. Por isso, implementamos a gestão participativa nas escolas, ouvindo a comunidade nas decisões. Também melhoramos o currículo da educação infantil para estimular o desenvolvimento das nossas crianças desde cedo. Oferecemos materiais pedagógicos de qualidade e acompanhamento pediátrico nas creches. E vamos fazer mais: a partir de 2025, queremos ampliar o número de vagas em escolas de tempo integral e implementar escolas bilíngues em parceria com o programa "Sem Fronteiras". Vamos fortalecer o Programa Municipal de Apoio à Aprendizagem e assegurar uma educação infantil que estimule o desenvolvimento integral das crianças. Além disso, pretendemos garantir a manutenção e ampliação das escolas da rede municipal, sempre com foco em atender as necessidades da população."