Dudu (Solidariedade) lidera pesquisa com eleitores de Itatiaia (RJ), seguido de Kaio do Diogo Balieiro (PL) e Irineu Nogueira (MDB) - Fotos: Divulgação/ TSE

Publicado 09/09/2024 07:00

Itatiaia - A empresa Intelligence Pesquisa e Comunicação divulgou, nesta segunda-feira (9), o resultado da pesquisa realizada com os eleitores de Itatiaia (RJ). Dudu (Solidariedade) lidera o ranking de voto espontâneo da população, com 27%. Em segundo está Kaio do Diogo Balieiro (PL) com 17% e Irineu Nogueira (MDB) em terceiro com 15%.

Na intenção de voto estimulado a diferença amplia. Dudu dispara na frente com 32%, Kaio do Diogo Balieiro aparece em segundo com 21%, Irineu Nogueira em terceiro com 18% e Ricarda Helena (Federação PSOL-REDE) com 1%. No voto espontâneo, a pesquisa pergunta em quem a pessoa votaria, sem citar nenhum nome. Já na estimulada, os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

A pesquisa também traz o índice de rejeição. O atual prefeito, Irineu Nogueira, lidera o raking com 34%. Kaio do Diogo Balieiro vem em seguida com 19%, Dudu com 16% e Ricarda Helena com 7%. Ao todo 24% dos eleitores não souberam responder.

Além disso, a pesquisa ainda aponta que 63% dos entrevistados disseram que o voto é firme e apenas 33% disseram que ainda podem mudar de opinião. A Intelligence entrevistou 600 eleitores entre os dias 6 e 7 de setembro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número RJ-01026/2024. A margem de erro estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.



INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEO

DUDU ……………………………...……. 27%

KAIO DO DIOGO BALIEIRO ….. 17%

IRINEU NOGUEIRA …………….…. 15%

BRANCO/NULO ………………….…. 14%

NS/NR …………………..…………….… 27%



INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO

DUDU …………………...……………… 32%

KAIO DO DIOGO BALIEIRO …. 21%

IRINEU NOGUEIRA ….…………… 18%

RICARDA HELENA ……….………. 1%

BRANCO/NULO ………….………… 10%

NS/NR …………………………………. 18%