Entrevista exclusiva com Ricarda Helena de ItatiaiaFoto: Reprodução/ TSE

Publicado 09/09/2024 19:04

Itatiaia - A partir de sexta-feira (6) o Jornal O Dia iniciou a publicação das entrevistas com os candidatos a prefeito de Itatiaia (RJ). As perguntas e os prazos foram os mesmos para ambos.

Nesta segunda-feira (9) publicaremos a entrevista com a candidata Ricarda Helena, do PSOL. Ela nasceu em Volta Redonda, mora em Itatiaia, tem 59 anos, três filhas e sete netas.



O DIA - Quais são as propostas para a saúde da cidade?

Ricarda Helena - "A Saúde de Itatiaia está doente e não é de hoje. É inadmissível que um município com tamanha arrecadação não consiga oferecer nem o mínimo como profissionais, medicamentos, materiais como álcool, gaze e exames de rotina. Estamos falando sobre as condições básicas e não procedimentos de média e alta complexidade. Garantir esse atendimento básico com qualidade e no tempo necessário, será prioridade número 1. Outro foco prioritário é ampliar e qualificar a saúde preventiva com atenção especial à saúde das Crianças, da Mulher e Idosos. Nossas ações, em todas as outras áreas, deverão integrar suas metas com esse objetivo. Para atingir essas metas deveremos: melhorar a infraestrutura das unidades de saúde e construir/ampliar nos lugares que não existem; ampliar atendimento de UTIs, com UTIs móveis em Maromba e Penedo; criação da Casa de Parto Humanizado; acabar com as terceirizações, as parcerias público-privadas e o processo de privatização; investir fortemente em saneamento básico e no controle

ambiental combatendo a poluição, desmatamentos, utilização de agrotóxicos e desperdício de água; criar o programa de alimentação saudável nas escolas e creches e criar Restaurantes Populares aproveitando a produção local especialmente incentivando a agroecologia; valorização e respeito aos direitos dos

Profissionais da Saúde garantindo o cumprimento das 30 horas; criar e desenvolver o Plano Municipal de Promoção e Defesa dos direitos dos animais."

O DIA - Quais são os projetos para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do município?

Ricarda Helena - "O município de Itatiaia vem crescendo muito desde a sua emancipação, como mais indústrias, do polo turístico e crescimento populacional. Observamos que os governos até então, não estão cuidando para preparar a cidade com um plano estratégico autossustentável e ecologicamente responsável. A Prefeitura de Itatiaia, aumentou em mais de 700% a sua arrecadação nos últimos 18 anos tornando, saltando de pouco mais de 56 milhões para quase 400 milhões em 2023. É o quinto município em renda per capita no Estado do Rio. Lamentavelmente, toda essa riqueza, não tem sido convertido em melhoria nos serviços públicos como saúde, educação, moradia e transportes para a população, principalmente os mais vulneráveis. Isso é a consequência da politicagem que enriquece alguns poucos levando prefeitos e vereadores a serem afastados, cassados e presos. Torna-se necessário, mudar radicalmente as prioridades e colocar o povo de Itatiaia em primeiro lugar e assim, conseguirmos colocar Itatiaia como a MELHOR CIDADE EM QUALIDADE DE VIDA no Estado do Rio. Nossos compromissos são: realizar auditoria externa em todos os contratos suspeitos; Orçamento participativo; valorização do Funcionário público concursado com criação imediata do plano de Carreira, reposição das perdas salariais e 30 horas; criação de moeda social solidária; Imposto Progressivo (quem recebe menos pagará menos); incentivar o Turismo ecológico e do Selo Verde Municipal; saneamento público de qualidade; Tarifa Zero; diminuir drasticamente cargos de confiança e aluguéis; criar o Parque Municipal Ecológico; apoio a criação e suporte ao micro empresariado e trabalhador informal; incentivo ao produtor rural; criação de hortas comunitárias agroecológicas; ampliar a capacidade de distribuição da energia elétrica cobrando e realizando parcerias com as empresas para resolver problemas com picos e quedas da energia; buscar melhor atendimento de serviços das empresas prestadoras de serviços de internet; criar o Centro de Capacitação Municipal em parceria com universidades públicas com cursos profissionalizantes e especialização em diferentes ramos da economia; implantar o Programa “Primeiro Emprego”."

O DIA - Em relação à educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?

Ricarda Helena - "Muito me orgulha ser educadora e estar junto na luta por uma Escola Pública de Qualidade e pela valorização dos Profissionais da Educação. Vejo com preocupação e indignação a decadência da rede municipal de Ensino de Itatiaia nos últimos anos. Em 2008, 5.410 alunos estavam matriculados e em 2023, caiu para 3.909. Em relação ao IDEB, na última divulgação, obtivemos as piores notas sendo 5.2 para os anos iniciais e 3.9 para os anos finais, ficando nas últimas colocações entre os municípios da região. Muito longe das metas e das notas anteriormente alcançadas. São mais de 6 mil pessoas não alfabetizadas no município enquanto, os governos vêm enfraquecendo o Ensino de Jovens e Adultos. Os investimentos (ampliação da rede, mais recursos financeiros...) na Educação Municipal são praticamente nulos e quando existe, se faz após muita pressão do sindicato (Sepe), da comunidade escolar e do Ministério Público. Mais de 1 milhão de reais são utilizados no Ensino Superior anualmente e não vemos transparência e resultados. Exemplo desse abandono é a situação do Centro Municipal de Educação Especial que continua sem funcionar 4 anos após sua primeira “inauguração”. Para reverter esse quadro, e alcançar a EXCELÊNCIA precisaremos envolver todos da Comunidade Escolar. Vamos investir na Educação em tempo integral com atividades diversificadas no contraturno (música, dança, teatro, preparação para o trabalho...); valorizar os Profissionais da Educação; ampliar investimentos especialmente na Educação Infantil; instituir o Programa “Creche não é depósito” criando vagas no período noturno; alimentação farta e saudável; criar o Centro Municipal de Idiomas e Libras e o Centro de Capacitação Profissional e Polos de Universidades Públicas, além do Cecierj e Faetec para capacitar jovens e adultos."