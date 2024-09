PRF apreende R$ 250 mil em aparelhos eletrônicos - Foto: Divulgação/ PRF

PRF apreende R$ 250 mil em aparelhos eletrônicosFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 11/09/2024 15:09

Itatiaia - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite de terça-feira (10), aparelhos eletrônicos sem nota fiscal dentro de um ônibus. O caso aconteceu na altura do km 324 da Via Dutra, em Itatiaia (RJ).

De acordo com informações da PRF, uma equipe estava fazendo uma fiscalização, quando abordou um ônibus da linha São Paulo x Vitória/ES. Enquanto estavam verificando o bagageiro do veículo, os policiais encontraram 4 caixas que levantaram suspeita por conta do peso e por não estarem acompanhadas de qualquer documentação fiscal.



Ao abrir as caixas, a polícia encontrou aparelhos eletrônicos novos, sendo 150 de marcas e modelos diversos; 6 tablets e 20 aparelhos receptores de sinal BTV. Segundo uma pesquisa realizada pela PRF, os eletrônicos apreendidos estão avaliados em cerca de R$ 250 mil.



Por não haver documentação fiscal comprovando a procedência do material, a polícia apreendeu os equipamentos e o caso foi registrado na delegacia de Itatiaia.



A polícia vai continuar investigando, já que nenhum responsável pelos aparelhos apareceu no local.