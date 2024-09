Publicado 13/09/2024 19:56

Itatiaia - Condutores credenciados do Parque Nacional do Itatiaia (PNI) se depararam, no dia 4 de setembro, com o desaparecimento da urna de cume da montanha, que guardava o livro de cume das Agulhas Negras.



De acordo com a gestão do PNI, a urna estava fixa à rocha por uma corrente e tudo indica que ela tenha sido furtada, em razão de uma atitude reprovável de alguma pessoa ou grupo que esteve na Agulhas Negras entre os dias 2 ou 3 de setembro.



A urna e o livro de cume foram instalados pelo Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN), clube de montanhismo responsável pelos livros de cume das montanhas do Planalto do Itatiaia, e foi fruto de uma proposta da Câmara Temática de Montanhismo e Ecoturismo (CTME) do PNI, que foi aprovada pelo próprio parque.

O objetivo principal era promover uma visitação com menos riscos para visitantes menos experientes no atrativo que talvez seja o mais procurado e o mais simbólico do PNI, o Pico das Agulhas Negras. Além de representar uma atitude de total desrespeito ao PNI e aos demais visitantes, a conduta também é uma ação criminosa, já que se trata de furto de patrimônio público.