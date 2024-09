Caminhada e comício de Irineu Nogueira mobilizam apoiadores em Maringá e Maromba - Foto: Geninho

Caminhada e comício de Irineu Nogueira mobilizam apoiadores em Maringá e Maromba

Publicado 13/09/2024 19:20

Itatiaia - Irineu Nogueira, do MDB, realizou, na tarde desta quinta-feira (12), uma caminhada que começou em Maringá e terminou com um comício em Maromba. O evento, que reuniu vários apoiantes, ressaltou a ligação do candidato com a população local.

Recebido com entusiasmo pelos moradores, Irineu Nogueira, que busca a reeleição à Prefeitura de Itatiaia, aproveitou o comício para reafirmar seu compromisso com a região. Ele destacou que a localidade foi negligenciada por administrações anteriores, mas que, em seu próximo mandato, uma de suas principais metas será melhorar a vida dos moradores da montanha.

“O apoio da população de Maringá e Maromba é algo muito motivador, porque mostra a confiança que têm em mim. Mesmo com o pouco tempo que tivemos até agora, ainda não consegui fazer tudo o que os moradores daqui precisam, mas estou a trabalhar nisso. Com a continuidade da nossa gestão, muitas conquistas estão por vir”, declarou o candidato.

A caminhada e o comício também serviram para reforçar o compromisso da atual administração com o desenvolvimento da região e com as transformações necessárias. O crescimento da mobilização em torno da candidatura de Irineu Nogueira indica uma expectativa cada vez maior de que sua administração continue a enfrentar os desafios e promova avanços importantes.